Búzios retira carcaça de baleia do Mangue de Pedra

Depois de horas de trabalho de diversos órgãos, a baleia jubarte que encalhou morta, em estado de decomposição muito avançado, no Mangue de Pedra, no bairro do Arpoador, no último sábado (11/07), foi retirada do local, nesta segunda-feira (13). Para isso, foi necessário o uso de uma embarcação que puxou a carcaça do animal.

A remoção foi concluída por volta das 9h e contou com os profissionais da Guarda Marítima Ambiental, da Guarda Municipal, dos Guarda-Vidas, e da Defesa Civil.