Búzios pode ter novas eleições para prefeito ainda este ano

Uma decisão do Ministério Público Federal, através da Procuradoria Eleitoral Regional no Rio de Janeiro corroborou com a acusação de abuso de poder e compra de votos por parte do prefeito de Búzios, Alexandre Martins (Republicanos), e o vice-prefeito Miguel Pereira. Os réus nos processos recorreram em 1ª instância, mas a decisão foi mantida. As ações foram movidas pela Coligação “Força do Bem” (formada pelos partidos PTB, PSC, DEM E PDT), que tinha Leandro Alex de Souza da Silva, o Leandro, como candidato no pleito municipal de 2020, que acabou sendo derrotado nas eleições.

O processo aponta que, segundo investigação, fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) averiguaram uma denúncia sobre um possível evento que beneficiaria o então candidato a prefeito Alexandre Martins. No local, foram feitas buscas em que confirmaram a distribuição de dinheiro em espécie para os presentes, no valor de R$ 3,6 mil.

Além disso, foram encontrados cerca de 63 contratos de prestação de serviços remunerados para a função de “cabo eleitoral remunerado”, assim como mil santinhos com os dados do candidato a vereador Victor de Almeida, que acabou sendo eleito com 446 votos. Alexandre Martins foi eleito no primeiro turno, com 43,44% dos votos válidos (9.451), contra 36,76% de Leandro (PDT), que obteve 7.997 votos.

A decisão do MPE, no entanto, não tem poder de afastar o prefeito e nem o vice-prefeito. Por isso, após se esgotarem os recursos, um julgamento será marcado no TRE-RJ, na segunda instância judicial, para decidir sobre o afastamento ou não, além da inelegibilidade dos dois por oito anos, a partir das eleições que ocorreram os crimes eleitorais. Segundo o advogado Carlos Magno Carvalho, um dos autores do processo, é de que a audiência seja em agosto, devido à agilidade da tramitação da ação na Justiça.

“A sentença foi preferida por um dos mais competentes Juízes de nossa região e, como tal, está hermeticamente fundamentada nas robustas provas dos autos. O parecer da Procuradoria Eleitoral, junto ao TRE-RJ, só corrobora este fato. Existe forte probabilidade de que em breve teremos novas eleições no Município de Armação dos Búzios”, disse.

Caso Alexandre Martins, e o vice Miguel Pereira sejam afastados, o presidente da Câmara dos Vereadores de Armação dos Búzios, o parlamentar Rafael Aguiar (Republicanos) assume a prefeitura da cidade, e terá um prazo de 60 dias para convocar novas eleições. Contudo, as defesas dos chefes do Executivo podem recorrer a uma liminar no Tribunal Superior Eleitoral para tentar cancelar o pleito municipal.

A reportagem entrou em contato com o prefeito Alexandre Martins por ligação e mensagem, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.