Búzios planeja retorno das aulas presenciais

A cidade de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, cuida dos últimos detalhes para garantir a segurança na volta ás aulas presenciais no município. O Prefeito Alexandre Martins esteve reunido nesta sexta-feira (6), com representantes do Sindicado dos Professores (SEPE), para tratar da segurança no retorno.

No encontro, o Prefeito recebeu dos representantes do SEPE uma cartilha com as propostas de protocolo para a volta as aulas. Segundo Alexandre Martins, foi agendada para a próxima terça-feira (10), uma reunião entre o SEPE, Secretário de Saúde, Secretária de Educação, Vigilância Sanitária e o Procurador para tratar sobre EPIs dos professores, vacinação e condições das escolas.

“Precisamos estar alinhados com todos os segmentos que representam o bem estar de nossos alunos. Essa reunião com todos os envolvidos nos dá a tranquilidade de um retorno seguro para ambas as partes” disse o prefeito.