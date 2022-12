Búzios cancela queima de fogos no Réveillon

Nesta sexta-feira (30), a Secretaria de Turismo cancelou a queima de fogos que seria realizada no Réveillon no Centro (Orla Bardot), Manguinhos, Tucuns e Rasa. O motivo é a proibição do comércio, manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de artifício sonoros no município, conforme Lei nº 1.690, de 22 de novembro de 2021.

A Prefeitura de Búzios informa que a proibição refere-se à lei e estende-se por todo território do município, em recintos fechados e abertos, áreas públicas e locais privados, áreas urbanas e rurais.

“O não cumprimento da lei acarretará aos infratores lacração e interdição do imóvel e multa. Por motivos técnicos e processuais não foi possível garantir a queima de fogos de artifício considerados ‘Casses A e B’, de vista, sem estampido ou que contenham até 25 centigramas de pólvora por peça”, revelou o secretário interino Maycon Siqueira.

E completou: “Outro fator, foi que a empresa afirmou não ter mais balsas disponíveis para o fornecimento, o que acabou por acarretar questões técnicas para a contratação. Então, por prudência, optou-se por cancelar para não ocorrerem os mesmo problemas anteriores”.