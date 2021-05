Butantan entrega mais 2 milhões de doses da CoronaVac

A imunização com a vacina CoronaVac, desenvolvida numa parceria entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan, caminha para a normalização. O Butantan entregou, nesta segunda-feira (10), mais 2 milhões de doses do imunizante contra o coronavírus, ao Ministério da Saúde.

As doses serão adicionadas ao Programa Nacional de Imunizações. Ao todo, 45,1 milhões de doses foram disponibilizadas pelo instituto ao plano. Até a próxima quarta-feira (12), mais um milhão de doses deverão ser entregues, totalizando as 46 milhões de vacinas previstas no primeiro contrato entre o Butantan e o Governo Federal.

Cabe ressaltar que, nesta segunda-feira, Niterói anunciou a retomada da aplicação da segunda dose da CoronaVac, após o recebimento de 2.310 doses. A vacinação acontece na Policlínica de Itaipu, Policlínica da Engenhoca e no drive thru da UFF, no Gragoatá, das 8h às 17h. A entrada é permitida até 16h. No Campo de São Bento o horário é das 08h às 16h.

No último sábado (8), a cidade suspendeu a segunda dose do imunizante do Butantan por conta de falta de doses, com o estoque chegando a ficar esgotado na sexta-feira (7). Vale lembrar que, nas últimas semanas, a vacinação com a segunda dose da CoronaVac chegou a ser suspensa outras vezes, por falta nos estoques.

Segundo contrato

O Butantan tem ainda um segundo contrato com o Ministério da Saúde para o fornecimento de 54 milhões de doses da vacina até 30 de agosto. Em relação ao primeiro, a estimativa era de que as 46 milhões de doses fossem disponibilizadas até o final de abril. No entanto, a produção da CoronaVac tem sofrido atrasos devido à demora além do previsto para envio de matérias-primas pela China.