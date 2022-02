Buscas por jovem desaparecido em Itacoatiara entram no sexto dia

As buscas pelo adolescente desaparecido na praia de Itacoatiara entraram no sexto dia nesta sexta-feira (4). O jovem, de aproximadamente 17 anos, entrou no mar no último domingo (30) e, desde então, não foi mais visto.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o 4º Grupamento Marítimo (GMAR-Itaipu) reiniciou a procura às 7h30min. Equipes usando barcos e motos aquáticas seguem as procuras na orla, que fica na Região Oceânica de Niterói.

O primeiro acionamento aconteceu às 10h10min de domingo. De acordo com os primeiros relatos de testemunhas aos bombeiros, a vítima entrou na água sem equipamentos de natação ou mergulho. Na ocasião, as buscas foram iniciadas com o uso de motos aquáticas, além do helicóptero.

Perigos

Em 23 de janeiro, o jornal A TRIBUNA publicou reportagem sobre o perigo de afogamentos em praias da região. Uma delas foi a Praia do Recanto, distrito de Itaipuaçu, em Maricá, onde, ao longo do mês, aconteceram diversos casos. O Corpo de Bombeiros enviou uma lista de recomentações para evitar:

– Procurar sempre locais próximos aos postos de guarda-vidas;

– Respeitar as placas e/ou bandeiras de sinalização;

– Perguntar ao guarda-vidas qual o local mais apropriado para o banho de mar;

– Não ingerir bebidas alcoólicas e entrar no mar;

– Evitar entrar na água logo após se alimentar;

– Não desviar a atenção das crianças. Vale identificá-las com nome e telefone para contato;

– Caso saiba e pretenda nadar, a orientação é praticar a atividade paralelamente à areia;

– Evitar locais que são conhecidos como points de surfistas. Desta forma, é possível prevenir acidentes com pranchas.