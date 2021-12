Buscas por desaparecido durante naufrágio entram no quarto dia em Saquarema

As buscas pelo desaparecido em um naufrágio em Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, entraram no quarto dia. O Corpo de Bombeiros reiniciou os trabalhos por volta das 6h, ainda no começo da manhã desta terça-feira (7).

De acordo com a corporação, as buscas estão concentradas na região da Praia de Itaúna. Equipes de mergulhadores e agentes usando motos aquáticas estão vasculhando as adjacências do local do incidente. Até o momento, a vítima não foi localizada.

Além disso, Bombeiros fazem a procura utilizando botes, pela água, e é feita varredura por terra, usando quadriciclos. Ainda de acordo com informações da corporação, oficiais da Capitania dos Portos estão prestando apoio aos trabalhos de procura pelo desaparecido.

A identidade do desaparecido ainda não foi confirmada pela corporação. O que se sabe é que se trata de um homem de 40 anos. Ele é o terceiro ocupante da embarcação acidentada. Um deles não resistiu, e acabou morrendo, enquanto o outro escapou sem ferimentos graves.

A embarcação afundou no último sábado (4). Pelo menos três pessoas estavam no pequeno barco de pescadores que virou e naufragou pela manhã daquele dia. Duas vítimas foram resgatadas, sendo que uma delas, um homem de 60 anos, morreu após ser levado para o Hospital Municipal Nossa Senhora Nazareth. O outro passa bem.