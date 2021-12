Buracos e desníveis no calçadão da Praia de Icaraí

A paisagem é paradisíaca, mas para admirar a beleza natural da Praia de Icaraí é preciso redobrar a atenção ao caminhar. Buracos no calçadão, excesso de folhas que se tornam armadilhas para os pedestres e desnível do chão são alguns dos problemas enfrentados por quem caminha, pedala ou passeia na orla de Icaraí. A quantidade de pessoas que circulam no calçadão aumenta ao passar dos anos e a estrutura parece não comportar mais esse quantitativo.



O dono do primeiro quiosque da Praia de Icaraí, Roberto Campos, disse que sempre oferece gelo para as pessoas que levam tombo por causa dos desníveis. “As calçadas são muito desniveladas e vejo muitas pessoas, principalmente os idosos, caindo. A folha escorrega muito também. A prefeitura envia funcionários para consertar alguns problemas, mas o calçadão é muito grande”, frisou.



O estudante Felipe Santos, 20 anos, disse que corre todos os dias no calçadão e percebe o aumento do movimento de pessoas andando, principalmente de manhã e no início da noite. “Eu gosto de correr de manhã, mas para eu conseguir correr com mais liberdade tenho que fazer isso bem cedo. O calçadão fica muito cheio de carrinho de bebê, de pessoas passeando com os cachorros com uma coleira muito grande, e isso pode fazer a gente tropeçar. Acho que tinham que ampliar o calçadão”, comentou.











Outro problema apontado pelas pessoas é a dificuldade de acessar a areia. O calçadão é muito alto em relação ao nível da areia. A moradora do Ingá, Carolina Ribeiro, 34 anos, salientou que além do movimento ser grande, outro problema é a conservação do chão. “Eu vejo alguns lugares sem as pedras portuguesas, ou também sinto desníveis grandes conforme eu caminho. Além disso a quantidade de folha que cai é enorme e isso é um perigo, pois essas escorregam muito. Acho que poderiam podar as árvores e fazer uma reforma no calçadão”, exemplificou a auxiliar administrativa.



A TRIBUNA noticiou no início do mês que os projetos de revitalização da orla de Niterói não estavam sendo executados dentro do esperado. O ‘Orla da Zona Sul’, que tramita na esfera pública desde 2019, ainda não saiu do papel. O projeto prevê a revitalização da orla, do Forte Gragoatá até o início da Estrada Fróes, passando pela Boa Viagem, Ingá e Praia de Icaraí. De acordo com nota da prefeitura, na época do anúncio das mudanças, o calçadão teria novo paisagismo padronizado, ciclovias, decks, mirantes e outras intervenções viárias.



A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos informou que realiza reparos no calçadão de Icaraí. O local passa por vistorias frequentemente.