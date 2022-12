Bruno Pereira e Dom Phillips recebem medalha Mérito Legislativo da Câmara

Nesta quarta-feira (7) foi realizada sessão solene que homenageou com a Medalha Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, assassinados em junho deste ano no Vale do Javari, no Amazonas. As condecorações foram recebidas pela esposa de Phillips, Alessandra Farias Sampaio, e pela antropóloga Clarisse Jabour.

Ao todo, foram 31 homenageados, incluindo a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o padre Júlio Lancellotti e o bispo da Igreja Universal Alessandro Paschoal, entre outros.

A entrega da medalha foi realizada nesta manhã. A condecoração é destinada a pessoas ou instituições que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil, e os nomes são indicados por líderes partidários e por membros da Mesa Diretora da Câmara.