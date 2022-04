Bruno Henrique não joga contra o Palmeiras

O Flamengo se reapresentou na manhã de hoje (18) no Ninho do Urubu, depois da vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, mas Bruno Henrique ainda foi ausência. Com uma tendinite no joelho, o atacante não participou das atividades conduzidas por Paulo Sousa, e será desfalque contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (20), às 19h30, no Maracanã.

Substituto de BH, Lázaro assumiu a titularidade e foi bem com uma assistência, e a tendência é que o jovem meia-atacante continue entre os onze iniciais, por causa do bom início de temporada. O camisa 27 teve o problema diagnosticado após a vitória sobre o Talleres, na Libertadores. O Departamento Médico do clube ainda não deu previsão de retorno.

Lesão de jovem preocupa

No fim da partida, que foi válida pela segunda rodada do Brasileirão, o jovem Matheus França, de 17 anos, acabou se lesionando gravemente. Em uma jogada individual, a mais recente revelação das categorias de base do rubro-negro dividiu uma bola com o goleiro Jandrei, levou a pior, e ficou caído. Após a partida, foi constatada uma fratura na fíbula, e o garoto precisou passar por uma cirurgia na tarde ontem (18). O tempo mínimo de recuperação é de três meses, ou seja, só retorna no segundo semestre.

Foto: Bruno Henrique preocupa novamente a comissão técnica – Marcelo Cortes / Flamengo