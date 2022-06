Bruno Henrique está fora da temporada

No dia 15 de junho, Flamengo vencia por 1 a 0 o Cuiabá, pelo Brasileirão, ainda na primeira etapa, quando Bruno Henrique foi derrubado na área. Todos os presentes no Maracanã, naquela noite ficaram apreensivos e não foi pelo possível pênalti que estava sendo analisado pelo VAR, mas sim pela agonia e a dor que o atacante sentiu com a falta. Na tarde de ontem (20), o diagnóstico confirmou o pior: lesão multiligamentar no joelho direito, precisando de tratamento cirúrgico, deixando o BH27 fora dos gramados por 10 a 12 meses.

O tempo estimado de recuperação encerra a temporada de Bruno Henrique, que só retorna em 2023, acontece em um momento delicado do Rubro-Negro em 2022. Após a derrota para o Atlético-MG pela competição de pontos corridos, o Fla voltou a ficar perto da zona de rebaixamento, na 14ª posição com 15 pontos, um a menos que Goiás, o primeiro do Z4.

Além disso, na quarta-feira (22), o time da Gávea tem mais um confronto diante do Galo, dessa vez pelas oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30, também em Minas Gerais. O técnico Dorival Júnior ainda não deverá contar com o reforço de Everton Cebolinha, que só deve atuar pelo novo clube na metade do mês que vem, quando abre a janela de transferências do meio do ano, possibilitando o registro do jogador.

Por fim, Bruno Henrique retorna no último ano de contrato dele com o Flamengo. Depois de chegar em 2019, com dúvidas sobre o seu desempenho após lesão grave no olho, e conquistar tudo pelo Rubro-Negro, se tornando ídolo, o atacante vê a sina se repetir, mas com um problema mais sério para se recuperar.

Foto: ÚLTIMA partida de Bruno Henrique foi contra o Cuiabá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro – Gilvan de Souza / Marcelo Cortes / CRF