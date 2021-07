Bruno e Evandro celebram vitória na raça sobre poloneses

Dupla brasileira está nas oitavas de final após vencer Bryl e Filajek por 2 a 1 no vôlei de praia

Na partida mais dura válida pela fase de grupos, Bruno Schmidt e Evandro venceram os poloneses Bryl e Filajek por 2 sets a 1, parciais de 19/21, 21/14 e 17/15. Com a vitória, a dupla brasileira se classificou para as oitavas de final com três vitórias nos três jogos disputados na primeira fase. Ambos aguardam a definição dos outros grupos para saber quais serão os próximos adversários

Jogando no horário da noite, no Japão, Bruno reconheceu que os dois sentiram a mudança de turno durante a partida, o que acabou prejudicando o desempenho de ambos no primeiro set. Mas a partir do segundo, os brasileiros voltaram com tudo e mostraram a conhecida garra.

“Esse foi nosso primeiro jogo à noite e foi completamente diferente. A gente teve que ajustar tudo, saque, levantamento. Fico satisfeito em termos tido essa chance, será importante para o torneio. E jogar contra esse time a gente sabia que seria difícil. Nós perdemos o primeiro set mas voltamos fortes. Isso é importante nos Jogos Olímpicos. Fico feliz que tivemos esse desafio e conseguimos. Nós nos ajudamos. Evandro estava me incentivando, especialmente nos momentos difíceis. Que bom que foi um jogo difícil. Esse jogo difícil vai nos preparar bem para a próxima fase. Esse time é tão bom, tem tantas qualidades e estavam bem durante a pandemia. Estou muito satisfeito com o que fizemos”< afirmou Bruno.

A parceria relembrou os momentos difíceis que enfrentou nesse ano, quando Bruno enfrentou um quadro grave de covid-19 e, muito debilitado, não sabia se chegaria aos Jogos Olímpicos em condições competitivas.

“Passei o pior momento da minha vida em fevereiro e março. Covid não escolhe ninguém, e eu sou prova disso. Quando saí do hospital tinha quatro meses para voltar a ser um atleta. Ninguém sai de uma situação de acamado para jogar um torneio de vôlei de praia. Eu falei para a equipe que precisava dar passos atrás para ser competitivo. Não foi fácil, Evandro teve que tomar uma garrafa de paciência ali do meu lado. A escolha foi acertada. Feliz de ter feito a escolha cera e ter ao meu lado pessoas que me deram a mão na caminhada mais difícil da minha vida”, comemorou Bruno.