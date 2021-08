Bruna Alexandre conquista a prata no tênis de mesa dos Jogos Paralímpicos

Bruna Alexandre conquistou, na madrugada desta segunda-feira (30), a medalha de prata na classe 10 do tênis de mesa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Na final da classe 10, ela foi derrotada pela australiana Yang Qian, por 3 a 1 (13-11, 6-11, 11-7, 11-9), que ficou com a medalha de ouro.

A brasileira teve um bom começo, chegando a estar a um ponto de vencer o primeiro set, em duas oportunidades, mas acabou sofrendo a virada e perdendo por 13-11.

Bruna não desanimou e reagiu no segundo set, mantendo a liderança durante o game e vencendo por 11-6. O terceiro set foi comandado por Qian, que venceu a disputa por 11-7.

No último set, a brasileira começou muito mal, e Qian chegou a abrir 7-2. No entanto, Bruna reagiu e chegou a empatar o game em 9-9. Porém, Qian fez dois pontos seguidos, fechando o set em 11-9 e a partida em 3- sets a 1, após 32 minutos de disputa.

Esta é a terceira medalha paralímpica de Bruna Alexandre, de 26 anos. Ela conquistou dois bronzes na Rio-2016, um no individual e outro no torneio por equipes. Esta é, também, a sexta medalha de prata do Brasil na Paralimpíada de Tóquio, a 32ª na história dos Jogos.