Brumadinho: Justiça aceita denúncia após federalização do caso

Dezesseis pessoas ligadas à mineradora Vale e à consultoria alemã Tüv Süd se tornaram novamente réus e responderão na Justiça Federal por crimes relacionados com a tragédia ocorrida na cidade de Brumadinho (MG) em janeiro de 2019. Em decisão tomada ontem (24), a juíza Raquel Vasconcelos Alves de Lima, da 2ª Vara Criminal Federal, aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF). Os denunciados são os mesmos que respondiam no processo que tramitava na esfera estadual, invalidado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Considerada uma das maiores tragédias ambientais e trabalhistas do Brasil, o rompimento da barragem da Vale completa quatro anos hoje (25). A estrutura que se rompeu operava respaldada por auditorias da Tüv Süd, que assinou a declaração de estabilidade. No acidente, 270 pessoas morreram, a maioria funcionários em atividade nas estruturas da mineradora. Os corpos de três vítimas ainda estão desaparecidos e são procurados pelo Corpo de Bombeiros.

Entre os denunciados está o então presidente da Vale, Fábio Schvartsman, e mais 10 funcionários da mineradora. Mais cinco denunciados ocupavam cargos na Tüv Süd. Eles vão responder por diversos crimes ambientais e por homicídio doloso qualificado, levando em conta que as vítimas não tiveram possibilidade de defender suas vidas. Caso sejam condenados, apenas para o crime de homicídio, as penas podem variar entre 12 e 30 anos. As duas empresas também foram denunciadas pelos crimes ambientais e podem ser penalizadas com diversas sanções.

Apresentada segunda-feira (23) pelo MPF, a denúncia é basicamente a mesma que havia sido formulada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e que resultou no processo que tramitava na Justiça mineira desde fevereiro de 2020. No entanto, no mês passado, o STF encerrou uma longa discussão jurídica e concluiu que o caso é de competência federal. A decisão foi tomada em sessão da Segunda Turma: os votos de Nunes Marques, André Mendonça e Gilmar Mendes formaram uma maioria, ficando vencida a posição de Edson Fachin. Assim, os 16 denunciados deixaram de ser réus perante a Justiça estadual.

Igreja quer mudanças com sinodalidade

Pope Francis waves to devotees inside popemobile at Fatima Sanctuary, in Fatima, Leiria, Portugal, 12 May 2017. Pope Francis is in visiting Fatima on 12 and 13 May on the 100th anniversary of the appearances of Mary. NUNO VEIGA/POOL/LUSA

Para marcar um novo tempo na Igreja Católica, está em curso o processo sinodial iniciado para que “todo o povo de Deus esteja em comunhão e, em conjunto, cada membro desempenhe o seu papel, unidos uns aos outros” segundo a orientação Papal para uma nova visão participativa na Igreja.

O processo pretende uma maior atuação com sugestões dos fiéis para mudanças modernas buscando a reunião das “ovelhas perdidas” que tem seguindo a religiosidade por caminhos diversos com a expansão de outros segmentos mais próximos geograficamente das pessoas.

Há a crença de que a grande expansão das igrejas Assembleia de Deus se deva a sua presença em “cada cantinho” do Brasil, com pequenos templos menores, portanto mais próximos dos apegados às palavras divinas.

A Igreja Católica tem se dedicado a grandes templos, distanciando-se da periferia.

Mudanças ritualidades poderão ocorrer para a maior participação de leigos, ante o temor da redução da comunidade de padres.

A abertura de igrejas em pequenos e mais modestos prédios pode ensejar a mais constante presença dos fiéis para as permanentes orações ou estudos coletivos da Bíblia e orientação sobre a liturgia da Igreja.

A expansão

Construções como a construção da Catedral nova do Pai Eterno, em Trindade, interior goiano; ou celebrações em tradicionais santuários como o de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, as festividades nacionais por celebrações como o Círio de Nazaré, em Belem, ou pelos eventos constantes no Santuário de Aparecida e no curso de períodos santificados, como a Semana Santa, têm atraído novas multidões motivadas pelo chamado turismo religioso, já valorizado com festas da Semana Santa ou pelos dias consagrados a santos como São João, Santo Antônio, São Jorge, São Cosme e Damião, e a Nossa Senhora de Fátima.

As missas televisivas, especialmente da TV Aparecida, da Canção Nova ou do Pai Eterno, têm motivado maior alcance e até estimulado a presença física nas Igrejas com suas missas presenciais.

Contenção do dólar

A grave especulação com preços dolarizados é a grande chave do acordo Brasil-Argentina com a proposta da criação de uma moeda comum para reger os contratos comerciais entre os dois países , além de algumas relações financeiras.

Haverá menor procura pelo dólar, especialmente com a padronização de valores de produtos gerados pelos dois países para consumo interno.

A tendência é a redução de importações de produtos originários de países com predomínio de cotações sujeitas a variações da moeda norte-americana, devendo regular também os cruzeiros marítimos na costa do Atlântico Sul.

Defesa das Barcas

Pipocaram em Paquetá e em Niterói movimentos populares para romper o silêncio em torno da manutenção do contrato da Barcas S/A, que aceita a prorrogação caso o governo destine R$ 600 milhões para cobrir o alegado prejuízo da concessionária, nos últimos anos, com a queda do volume de passageiros.

Inúmeras empresas, especialmente as de pequeno porte, sofreram com a manutenção de seus custos mesmo com a ausência de fregueses. Alguns negócios fecharam as portas ou trocaram de mãos e buscaram outras formas operacionais para enfrentar a crise.

A Barcas S\A não está investindo em novas embarcações e poderia partir para a exploração de linhas mais atrativas e o uso de embarcações menores e mais ágeis, como fazia a Transtur. A empresa consumida pelo governo Sérgio Cabral oferecia a travessia da Baia em seis minutos contra os 20 minutos das grandes embarcações. Para o transporte mais seletivo, cobrava uma tarifa pouca mais elevada em relação à empresa monopolista da iniciativa privada.

O mercado precisa ser aberto para outras empresas explorarem novas linhas exigidas pela mudança na mobilidade urbana.

Uma delas seria uma linha São Gonçalo-Rio e a volta das barcaças de cargas, além de outra entre Icaraí e o Aeroporto Santos Dumont (Marina da Glória).

Com os R$ 600milhões pedidos indevidamente pelos gestores privados, o Estado poderia investir em novas linhas de menor porte pela Baía de Guanabara.

As Igrejinhas

Um modelo de construção de casa de orações para suprir as carências de acesso dos fiéis, nas periferias, multiplicando a presença da Igreja Católica nos bairros carentes e no interior mais isolado. Facilitaria a presença de padres fora dos períodos de maior afluência aos grandes templos.