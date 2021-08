Bronze no atletismo, Alisson Piu é só sorrisos em chegada ao Brasil

Alisson dos Santos, o Piu, desembarcou, na manhã desta sexta-feira (6), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O atleta, de apenas 21 anos, conquistou na terça-feira (3) a medalha de bronze na final dos 400 metros com barreira no atletismo. Essa foi a primeira medalha do Brasil na modalidade e a décima primeira do país no quadro geral.

Piu era apenas sorrisos enquanto conversava com os jornalistas. Ele contou que a primeira coisa que irá fazer, quando chegar em casa, será comer um estrogonofe feito por sua mãe. Ele também disse estar ansioso para conversar com a família e amigos e, claro, jogar uma partida de truco com seu pai.

A medalha de ouro, na competição disputada por Alisson, ficou com Karsten Warholm, da Noruega, que bateu os recordes olímpico e mundial, com o tempo de 45.94 segundos. A prata ficou com o americano Rai Benjamin, com o tempo de 46.17 segundos.

Imagens: Marcelo Feitosa