Brincadeiras e atividade lúdicas são alternativa para o ‘dia das crianças’

O ‘Dia das Crianças’, comemorado hoje (12), chega em uma época de disparada dos preços motivada pela alta

do dólar e da inflação. E, neste cenário econômico desfavorável, ainda com os reflexos negativos da pandemia

no bolso das pessoas, ficou mais difícil presentear a garotada. Há de se levar em consideração que muitos

dos itens desejados pelas crianças são produtos tecnológicos, fortemente impactados pelo dólar. E muitos dos

brinquedos mais desejados são produzidos fora do país, que também sofrem influência da variação cambial.



O professor de economia Lauro Barillari falou sobre dicas criativas para economizar no atual cenário sem deixar de

agradar e ver o sorriso estampado no rosto da criança. Segundo ele, a busca de alternativas fora de shoppings é a primeira dica. Outra ideia está na ideia de incentivar a troca do material por novos valores.



“Passeios ao ar livre, jogos colaborativos convidando-os amiguinhos, e aquele piquenique do fim de tarde no

parque ou em contato com a natureza podem agradar muito os pequenos”, sugere.

Para reunir a criançada em segurança, apesar da pandemia, Barillari sugere atividades como jogos de tabuleiros, desafios caseiros entre outras, que dispensam expor a família aos riscos da Covid.



“Considero como boa alternativa para resgatar valores da família e proporcionar para a criançada um verdadeiro

detox tecnológico – efeitos negativos das obsessões tecnológicas. Os pais e responsáveis podem escolher e

selecionar atividades que finalizam com uma reflexão, lição ou mensagem educativa, tornando o presente algo

ainda mais valioso”, avalia.



Solidariedade na Região Oceânica



Nascida e criada no Bairro Maralegre, em Piratininga, na Região Oceânica, Cláudia Fernandes levou mais de um

mês se mobilizando para uma campanha de apadrinhamento para as crianças pobres da região. “Estou fazendo uma

festa na comunidade com apadrinhamento das crianças. Também estou ajudando na arrecadação de refrigerantes

e brinquedos. O bolo a gente já ganhou e vai ter o tamanho de um metro de extensão”, conta a moradora.