Brincadeira com ‘fogueira de São João’ deixa avó e dois netos queimados em Niterói

Uma brincadeira quase terminou em tragédia, na madrugada desta quinta-feira (24), no bairro do Caramujo, Região Norte de Niterói. Duas crianças, de 2 e 4 anos, além da avó, sofreram queimaduras. Os ferimentos teriam acontecido quando se divertiam em uma “fogueira de São João”.

As crianças foram socorridas ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo, enquanto a avó foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, em Niterói. O caso teria acontecido por volta de 2h e, segundo relatos, durante a brincadeira as crianças teriam jogado um frasco de desodorante na fogueira.

O estado de saúde das crianças é estável. Elas estão sendo atendidas no Centro de Trauma da unidade e passarão por procedimento cirúrgico. O estado de saúde da avó não foi divulgado. Esta última também será transferida ao HEAT, para dar sequência ao tratamento das queimaduras.