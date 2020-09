Brigas e troca de acusações em enterro de vítima de incêndio

O sepultamento da vítima do incêndio ocorrido no último dia 27 em uma residência da Rua Travessa José Agra, na Engenhoca, Niterói terminou em agressões físicas, troca de acusações e registro de ocorrência na delegacia. O enterro de Luiz Carlos Araújo dos Santos, de 36 anos, que teve 70% do seu corpo queimado aconteceu ontem à tarde no cemitério Municipal do Maruí, no Barreto. Na cerimônia uma tia de Luiz acusou o companheiro dele e agora viúvo, Bruno dos Santos, de 31 anos, de ter provocado o incêndio de forma proposital e causado a morte de Luiz.Ela foi agredida em seguida por uma irmã de Bruno e revidou. A Polícia Militar foi acionada e os envolvidos na discussão foram encaminhados para a 78º DP (Fonseca), a delegacia é responsável pela investigação sobre o incêndio.

A perícia feita pela Polícia Civil na casa no dia do incêndio concluiu que o fogo começou de forma acidental na sala da residência, porém não foi apontada nenhuma causa específica para as chamas no laudo entregue a 78ª DP. As investigações sobre o caso continuam com o recolhimento de depoimento de testemunhas.

Bruno dos Santos chegou a ser internado junto de Luiz e do filho adotivo dos dois de oito anos no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, porém Bruno e o filho receberam alta ainda na unidade. Já Luiz foi transferido na sexta- feira (28) passada para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II, no Rio, mas não resistiu ao seu quadro de saúde gravíssimo e veio a falecer na última terça-feira.