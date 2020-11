Briga no bar termina com um policial militar morto e outros dois baleados

Por causa de uma briga, que ocorreu num bar, situado no bairro da Vila da Penha, na Zona Norte do Rio, um policial militar, identificado como o cabo Fábio Souza Falcão, lotado no Batalhão da Maré (22º BPM), morreu e outros dois policiais foram baleados, na madrugada de hoje. Um dos feridos foi identificado como o cabo Renan Ricardo da Silva, lotado no 24º BPM (Queimados), na Baixada Fluminense, atingido por um tiro na perna. Uma terceira vítima baleada, que também seria policial militar, não foi identificado.

A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital e a 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). As circunstâncias ainda estão sendo apuradas. De acordo com comentários no local, um tiroteio teria ocorrido após um desentendimento entre os três. A assessoria da PM informou que o 41º BPM (Irajá) foi acionados para verificar a ocorrência no estabelecimento, constatando o fato. As vítimas foram socorridas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde o cabo Falcão faleceu.