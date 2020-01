Briga entre torcidas assusta passageiros e moradores do Barreto, em Niterói

Uma briga entre torcidas assustou passageiros e moradores do bairro Barreto, em Niterói, na tarde desta quarta (22). Pelas redes sociais, algumas pessoa relataram grande movimentação de carros da Polícia Militar, do Segurança Presente e até barulho de bombas.

Segundo populares, o tumulto começou depois que torcedores do Famengo e do Vasco começaram uma série de agressões.

A confusão ocorreu ao lado da cabine da polícia recém reinaugurada na Praça do Barreto, local que já é conhecido pelas brigas entre as torcidas. Segundo informações dos moradores, houve grande tumulto no local e corre corre. Passageiros de um ônibus que passava no local ficaram assustados e gritaram para o motorista sair do local.

Os torcedores começaram uma briga generalizada ao lado de fora da praça e, pouco depois, foram detidos pelos policiais. Em apuração…

Vejam os vídeos: