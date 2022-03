Briga entre torcedores provoca caos em rua de São Gonçalo

Uma briga entre torcedores de Vasco e Flamengo transformou uma rua do bairro Neves em São Gonçalo em arena de combate. O caso aconteceu na manhã deste domingo na Rua Maurício de Abreu. Com pedaços de madeiras e pedras, os torcedores se enfrentaram. Um homem ficou ferido e foi levado para o Pronto Socorro Central, no bairro Zé Garoto. A Polícia Militar precisou ser chamada para conter os torcedores. Ninguém foi preso. O confrontou aconteceu a pouco metros da 72ªDelegacia de Polícia. As duas equipes se enfrentam hoje a tarde em partida válida pela semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro no Maracanã.