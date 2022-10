Briga de trânsito em Maria Paula acaba em morte

Um homem ainda não identificado foi assassinado nesta manhã (27), na Rua Inglaterra, esquina com a Estrada Velha de Maricá ( RJ 100) em Maria Paula. Segundo informações o carro estava no Baldeador sentido Maria Paula e houve uma discussão com outro motorista. Os carros pararam, o suspeito foi na direção do outro veículo atirou e fugiu do local.

Ainda está sendo apurada a motivação do crime, mas policiais trabalham com a hipótese de que a vítima saiu do carro e levou os tiros.

Relatos indicam que a via é perigosa e outras situações semelhantes já ocorreram naquela área. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), foi acionada para o local.