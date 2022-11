Briga de moradores de rua causa incêndio em loja de Icaraí

Moradores de rua se encontravam ao lado da loja Giro , na Rua da Gavião Peixoto e depois de uma briga, acabaram causando um incêncio de uma loja desativada. A informação é de vários funcionários de estabelecimentos da região que testemunharam o desentendimento entre os sem-teto.

Por conta do incêndio o trânsito ficou intenso na via, uma das principais da região, que recebe diversas linhas de ônibus. A loja que pegou fogo está desativada, disponível para locação. Não há relatos, até o momento, de feridos.

Equipes da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) estão realizando a limpeza da calçada. De acordo com informações de pessoas que trabalham na região, o incêndio começou após uma briga entre moradores em situação de rua que dormem no local.

Um tapume usado para proteger o imóvel acabou fazendo com que as chamas aumentassem. O fogo não afetou as lojas vizinhas, que funcionam normalmente. Equipes da Enel interromperam o fornecimento de energia do imóvel, por medida de segurança, mas o serviço não foi afetado nas lojas ao redor.

Em atualização.