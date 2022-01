Briga de casal termina com homem esfaqueado em Itaboraí

Uma briga de casal quase terminou em tragédia, na madrugada deste domingo (16), em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Um homem foi esfaqueado pela companheira. A vítima foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo.

Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe foi acionada ao hospital com a informação sobre a ocorrência. No local, os PMs encontraram a vítima, um homem de 40 anos, recebendo atendimento. Havia ferimentos no tórax e face.

No entanto, os ferimentos eram leves e o homem estava consciente. A companheira fugiu do local. Após ser medicado e receber alta, o homem, junto com os policiais militares, foi à 71ª DP (Itaboraí) registrar a ocorrência. A distrital vai investigar o caso.