Briga de casal: homem atira na namorada em São Gonçalo

Um homem de 26 anos atirou na própria namorada no bairro Miriambi, em São Gonçalo. O disparo acertou a perna da mulher, de 25 anos, que está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O fato aconteceu durante uma festa de aniversário, na madrugada desse domingo (12), do próprio homem, que após disparar fugiu.

A vítima foi operada mas o Heat ainda não informou o estado de saúde dela. Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para essa ocorrência e o caso está sendo investigado pela 74ª DP (Neves).