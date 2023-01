Brasília: policial de Niterói é investigado por terrorismo

Um policial civil, que atua na cidade de Niterói, estaria entre os presos em flagrante por participar de atos violentos golpistas em Brasília/DF, no último domingo (8). A corporação abriu um procedimento para investigar a participação do agente nas ações, que depredaram prédios públicos da Capital Federal.

O agente seria Carlos Eduardo Bon Caetano da Silva. O agente, que é auxiliar de necropsia, atualmente está lotado no Posto Regional de Polícia Técnico Científica (PRPTC) de Niterói, que fica no Barreto, Zona Norte da cidade e já trabalhou no Instituto Médico Legal (IML) no Rio de Janeiro.

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil afirmou que instaurou sindicância para apurar a conduta do servidor. A instituição reforçou que repudia qualquer ato de violência e que defende a democracia e o Estado Democrático de Direito. Carlos estaria detido no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Carlos. O espaço permanece aberto, caso haja o interesse em se manifestar.