Brasília comemora 62 anos nessa semana

No próximo dia 21 é comemorado o aniversário de 62 anos de Brasília, mas as comemorações já começam nessa segunda-feira (18). A solenidade começa às 10h em uma sessão especial semipresencial. A capital federal foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek em 21 de abril de 1960. Os requerimentos para a sessão de homenagem foram apresentados pelos senadores Izalci Lucas (PSDB-DF) e Leila Barros (PDT-DF) e aprovados pelo Plenário em fevereiro passado.

“Para muito além de um projeto visionário, Brasília se transformou em uma cidade grande, a terceira mais populosa do país, com mais de 3 milhões de habitantes e uma área metropolitana que possui a quinta maior concentração populacional do país, com mais de 4,2 milhões de pessoas”, explicou Leila, ao justificar a importância da realização da sessão.

Brasília 60 Anos – Esplanada dos Ministérios

As celebrações vão acontecer na capital federal, Sorria, e o projeto comemorativo envolve amplo calendário de ações entre os dias 19 e 24 de abril. Serão realizados de shows a mostras de cinema; de exposições a feiras de economia criativa; de espetáculos populares a apresentações de orquestras, como a Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTNCS).

“Com os museus e centros culturais de portas abertas com entrada franca, o GDF celebra democraticamente nosso conjunto de patrimônios culturais preservados e em pleno funcionamento”, contou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

Segundo o Brasil Escola a construção de Brasília foi a concretização de um projeto nacional que existia desde o século XIX, obra que aconteceu entre 1957 e 1960 e foi viabilizada pelo governo de Juscelino Kubitschek. Juscelino idealizou a construção de Brasília para que fosse a síntese perfeita do seu plano de modernização do Brasil. Durante as obras, o presidente não poupou recursos para que a cidade projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa fosse erguida. Os trabalhadores que a fizeram ficaram conhecidos como candangos. A cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960.