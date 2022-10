Brasileiros se dividem sobre uso da camisa da Seleção

Por conta da conotação política dada ao uniforme, outras cores estão caindo no gosto popular

Por Saulo Andrade

Símbolo do futebol brasileiro ou do bolsonarismo? A camisa amarela da Seleção Brasileira vem ganhando diferentes contornos, a depender do corpo que a veste. A pouco mais de 20 dias da Copa do Mundo do Catar e em meio à disputa eleitoral do próximo domingo (30), a “amarelinha” se transformou num símbolo que, ao mesmo tempo, agrega e separa.

Para o pesquisador do Laboratório de História do Esporte e do Lazer da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Eduardo de Souza Gomes, o processo de utilização da camisa da Seleção Brasileira, pela ala bolsonarista, tem dois aspectos que merecem destaque: o primeiro, é o enfraquecimento da identidade nacional do torcedor brasileiro com o escrete canarinho; o segundo, o avanço de uma extrema direita que se utiliza de um discurso mais nacionalista – ou ultranacionalista -, através dos símbolos nacionais.

“Amarelinha” virou sinônimo de apoio a um grupo político e deixou de ser associada apenas ao futebol

“O enfraquecimento da identidade nacional com o futebol, por parte do torcedor, começa após a copa de 2006, com o fracasso da Seleção, nas quartas de final, contra a França. Outrora chamado de ‘quadrado mágico’, incorporado em jogadores tidos como ‘melhores do mundo’ – Ronaldinho, Kaká e Adriano Imperador, que estavam no auge” -, mas decepcionaram, na avaliação do professor e doutor em História Comparada.

O pesquisador acrescenta que aquela derrota foi o início de um declínio da Seleção, em sua relação com um povo brasileiro que, cada vez mais, atenta-se a outras questões da sociedade, construindo identidades a partir de diferentes pontos. Para Eduardo, o esporte em si se transforma em algo secundário.

“O ponto chave foi a copa jogada em casa, pós-manifestações de 2013, num período conturbado, que também foi a eleição disputada entre Dilma e Aécio, logo após o mundial. O povo estava mais preocupado com desemprego que com futebol. O 7 a 1 sacramenta essa perda da identidade. Até hoje, pela falta de representatividade dos atletas, não se tem grandes nomes como antes”, ressaltou o estudioso.

O professor salienta ainda o fator extracampo, de jogadores como Neymar – que atualmente, nas redes sociais, declarou apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Na opinião de Eduardo Gomes, o atleta é um personagem que divide opiniões: “nem todo mundo gosta dele”. Para o historiador, há uma falta de referência, que faz com esse tipo de identidade nacional, ligada à camisa amarela da Seleção, enfraqueça-se, principalmente entre 2006 e 2014.

“Junto a isso, o simbolismo da camisa amarela da Seleção tende a se exacerbar, por estar associada à extrema direita, com Bolsonaro e, por consequência, o bolsonarismo, tomando frente, até chegar à Presidência, em 2018. Os ultranacionalistas tentam se identificar a partir das cores da bandeira nacional e o uniforme da Seleção é um dos primeiros parâmetros, nesse sentido. Já os antibolsonaristas, que já perderam essa identidade com a Seleção, passam a ver a utilização da bandeira e da camisa como algo negativo, nesse contexto. Num cenário de Copa do Mundo, muitos querem resgatar essas cores; outros, simplesmente, ignoram, por não se sentirem representados”.

Tal fato pode ser percebido nas ruas. No Centro de Niterói, o estudante Daniel Silveira comprava uma “amarelinha”. Eleitor de Bolsonaro, ele disse comprar a camisa da Seleção por dois motivos: política e futebol. “Mais por causa do futebol”, disse.

Para o jovem, a pessoa que deixa de comprar uma camisa amarela da Seleção Brasileira tem “falta de noção”; afinal, “Bolsonaro e outras pessoas representam o patriotismo”.

O vendedor ambulante Fernando de Carvalho observa que a camisa amarela está vendendo menos que a azul. Segundo ele, isso se deve à campanha eleitoral.

“Muita gente não quer usar a amarela, nem até mesmo a infantil. Preferem colocar a azul nas crianças. As pessoas não querem ser confundidas com bolsonaristas”, disse.

Outra vendedora ambulante, Jéssica Cristina, tem uma percepção um pouco diferente da de seu colega, Fernando, no que se refere às vendas da “amarelinha”. Para ela, as camisas da Seleção estão saindo, mas mais por conta da Copa do Mundo de novembro. Perguntada sobre o porquê de algumas pessoas comprarem a camisa amarela da Seleção para idolatrar Bolsonaro, Cristina disse que “também queria entender”. “O pessoal que não compra por causa do presidente está a favor de Lula”, sentenciou.

Com o número do candidato à reeleição – Bolsonaro – adesivado no peito, o servidor público Alexandre Raposo sempre usou a camisa amarela da Seleção pelo futebol. Ele destaca que, apesar de usá-la durante a recente campanha eleitoral, não associa o seu uso a um determinado grupo político. “Sempre a usei mesmo”.

Sentado à frente de Raposo, o também servidor, Almir Tofano, usa a camisa amarela do Brasil por questões futebolísticas. Mas “agora, por causa do Bolsonaro”, tem-na usado “mais ainda”. Sobre o fato de pessoas que não são bolsonaristas estarem deixando de usar a camisa da Seleção, ele afirma que, “independentemente da situação política, o patriotismo deveria haver. As pessoas que estão usando esse argumento, por causa de política, estão deixando de ser patriotas”, julgou.

Questionado, também, sobre o motivo de alguns brasileiros não se sentirem mais representados, sequer pela bandeira nacional, por conta de seu uso estar, atualmente, atrelada ao bolsonarismo, Almir disse que isso é “um absurdo”. “Nasci e estudei numa época em que nós cantávamos o hino nacional na escola. Havia o hasteamento da bandeira e a disciplina de Moral e Cívica. Sou patriota, antes de existir Bolsonaro como político”.

Cafonice

O músico Raul Menezes nunca achou a camisa verde-amarela da Seleção Brasileira bonita, “esteticamente”; mas sempre a usou, por conta da sua relação com o Brasil e o futebol brasileiro. Ele pondera, entretanto, que, hoje, sente-se envergonhado de usá-la.

“O bolsonarismo é uma coisa tão ridícula, tão rastaquera, que o medo de ser confundido com bolsonarista, pela vergonha, é absurda. Não usaria. Posso usar uma azul ou vermelha, mas não a amarela. Ser confundido com algum eleitor do Bolsonaro é a maior vergonha do mundo”, frisou.

Outro que não compraria uma camisa amarela da Seleção é o engenheiro de telecomunicações, Bernardo Santana. “Eu compraria a preta. Tanto Bolsonaro quanto Lula não me representam. Misturaram as coisas: futebol é uma coisa e política, outra. Mas não deixo de torcer pelo Brasil por conta disso”.