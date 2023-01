Brasileiros preferem viagens nacionais em 2023

Sai neve, entra areia. Com o disparo do dólar e os delirantes preços das passagens, os brasileiros jogaram para o alto as viagens internacionais. Oito entre as dez cidades mais procuradas para viagens aéreas em 2023 são brasileiras.

As 10 cidades mais buscadas para hospedagens neste ano estão no Brasil também.

Recentemente o maior buscador de viagens do mundo, o KAYAK, informou que entre os dez destinos mais buscados para este ano, oito estão no país – seis se localizam no Nordeste – e apenas dois são no exterior, Lisboa e Buenos Aires. Em relação a buscas por hospedagens para o mesmo período, os dez destinos são nacionais, dentre eles, oito estão no litoral brasileiro.

Uma das causas é o preço das viagens internacionais, causado principalmente pelo aumento do preço do combustível das aeronaves, do alto poreço das diárias e desvalorização do real junto ao dólar e ao euro.

São Paulo continua sendo destaque dentre os mais buscados, ficando na primeira posição do ranking para o ano de 2023, seguido por Rio de Janeiro e Recife. Em relação aos destinos internacionais, apenas Lisboa (5ª colocação) e Buenos Aires (10ª colocação) estão entre os top 10 destinos mais procurados pelos brasileiros para este ano.

Sabe aquele giro pela Europa, passando pela Terrinha (Portugal). Tem gente que continua torrando euros. Os destinos internacionais apresentaram as maiores variações no volume de buscas (Buenos Aires, 414% de aumento na comparação 2023 vs 2022; Lisboa, 323% de aumento na comparação 2023 vs 2022).

No Brasil, Porto Seguro (BA) obteve a maior variação no volume de buscas com crescimento de 174% na comparação 2023 vs 2022, seguido por Salvador (153% de aumento na comparação 2023 vs 2022) e Recife (145% de aumento na comparação 2023 vs 2022).

Quanto à variação do preço médio da passagem aérea, Salvador obteve a maior variação, 34% de aumento, na comparação entre 2023 e 2022, seguido por Maceió (24% de aumento na comparação 2023 vs 2022) e Fortaleza (23% de aumento na comparação 2023 vs 2022). Buenos Aires não teve variação no preço médio do bilhete.

Em relação a hospedagens, o levantamento do KAYAK indica que os brasileiros pensam em viajar mais dentro do próprio país ao longo de 2023, de preferência, para cidades no litoral brasileiro. Não houve nenhum destino internacional no top 10 geral dessa categoria.

Ubatuba (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Bombinhas (SC) foram as três cidades onde os brasileiros mais procuraram por hospedagens. Manaus (AM) foi a cidade que obteve maior variação no volume de buscas, 701%, na comparação do mesmo período entre 2023 e 2022, seguida por Ubatuba (SP), com 143%, e Bombinhas (SC), com 138%.

Manaus mostrou também a maior variação quanto ao preço médio das diárias hoteleiras, 108% (entretanto, apresenta o segundo menor preço médio do período), seguida por Bombinhas (54% de aumento) e Maceió (33% de aumento), na comparação 2023 vs 2022. Já São Paulo (SP) apresentou o menor preço médio de diárias para o ano de 2023, R$ 316,00, enquanto Bombinhas (SC) exibiu o maior preço médio para o período, R$ 631,00.