Brasileiros perdem 32 dias por ano em congestionamentos

Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), revelou que 43,5% dos motoristas brasileiros enfrentam congestionamentos todos os dias nos deslocamentos que precisam fazer. Se somadas as horas, a média da perda de tempo é de 32 dias por ano no trânsito, ou 127 minutos por dia.

Baixa qualidade do transporte público, falha nas estruturas viárias e falta de respeito no trânsito são fatores que favorecem a busca pelo transporte individual. O membro da Comissão de Assuntos Políticos, da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), Dr. Alysson Coimbra, explicou que o Rio de Janeiro tem graves problemas de mobilidade provocados por deficiências estruturais e operacionais. “É uma cidade com limitações para expansão das vias. Tudo isso faz com que a estrutura não suporte o contínuo crescimento da frota, por isso os longos congestionamentos. Além disso as desigualdades sociais impactam o projeto de mobilidade”, contou.

A flexibilização das medidas de restrição por causa da Covid-19 também evidencia essa triste realidade no trânsito do estado. “Eu fiquei um ano trabalhando de casa e agora voltei ao trabalho presencial. Voltei a perceber o quanto o trânsito me desgasta e o quanto eu perco tempo. Eu pego tanto congestionamento que isso gera um estresse grande. Se eu preciso de cerca de 40 minutos para sair de São Gonçalo e chegar ao Rio de Janeiro, por causa do trânsito, eu preciso triplicar esse tempo”, contou a empresária Luana Souza, 36 anos.

O especialista em medicina do tráfego também frisou que há uma alta densidade populacional em regiões mais pobres, sobrecarregando o transporte público, e nas áreas mais ricas prevalece o deslocamento individual, dois fatores que impactam direto nos índices de congestionamento. “Não é à toa que o município do Rio figura no ranking das cidades com os piores trânsitos do mundo. Um levantamento recente mostrou que o município aparece na 40ª posição do ranking mundial. Isso certamente influencia a qualidade de vida e a saúde física e mental do carioca, que tem que lidar diariamente com congestionamentos e longos deslocamentos”, concluiu.