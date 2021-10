Brasileiros indicam sua preferência no Dia Mundial do Pão

O Dia Mundial do Pão está consagrado em nosso calendário em 16 de outubro. E a delícia, que tem inúmeras formas de preparo e sabores, é presença garantida na mesa dos brasileiros. A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip) confirma que o carro-chefe desse segmento em todo o país é o ‘pão francês’. A iguaria pode ser degustada de diversas formas, mas a mais consumida é o tradicional: pão na chapa com manteiga acompanhado de um delicioso e quentinho café preto.

O supervisor de uma tradicional padaria em Icaraí, Marco Aurélio Nicolau, confirmou que o pão francês é o tipo mais pedido no balcão. “As pessoas não resistem a um pãozinho francês. A forma mais tradicional, com manteiga e na chapa, é muito consumida. Nosso pão é caseiro e artesanal e isso ainda é um diferencial quando falamos de pão”, contou.

Em segundo lugar o pão de forma também é muito consumido. De acordo com a Associação Brasileira de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) escolha pelo sanduíche teve um aumento de 34% justamente pela praticidade que a pandemia exigiu. Ele foi inventado em 1912, quando o norte-americano Otto Rohwedder criou a primeira máquina que chegava a cortar até quatro mil fatias por hora.

“São tantas opções à disposição, que neste dia mundial do pão só posso dizer: aprecie! Procure a padaria mais próxima da sua casa ou trabalho e comemore esse dia comendo um pão fresquinho do seu jeito, seja com queijo, melancia, banana, caju, carne ou queijo. Escolha os recheios e aproveite”, frisou o presidente da Abip, Paulo Menegueli.