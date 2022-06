Brasileiros fazem história no Mundial de Surfe, em Saquarema

Depois de um fim de semana frustrante sem competições, a história foi feita nesta segunda-feira (27), na Praia de Itaúna, em Saquarema. O Mundial de Surfe presenciou a formação das duas semifinais feitas por brasileiros pela primeira vez em um circuito mundial, com as vitórias de Samuel Pupo, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Yago Dora. Mesmo com temperaturas baixas, as areias da praia ficaram lotadas para mandar as melhoras vibrações e torcidas pelos ídolos da modalidade.

Iniciando pela manhã de hoje (27), o terceiro dia de competição começou com as oitavas de final entre os homens. Um dos destaques foi o catarinense Mateus Herdy, que possui raízes em Niterói, e eliminou o número dois do ranking, o australiano Jack Robinson, por sete décimos de diferença (11.74 x 11.67). O resultado abriu caminho para que Filipe Toledo se classificasse de forma matemática e antecipada para o WSL Finals. O líder do ranking garantiu a vaga na final do mundial depois que passou pelo peruano Miguel Tudela (13.56 x 9.44).

Mas a disputa esquentou mesmo nas quartas de final. Com cinco brasileiros, e um australiano, de olho em quatro vagas nas semis, o surfe ficou de alto nível. Primeiro, Samuel Pupo eliminou Herdy por 12.80 x 8.83. No entanto, a bateria seguinte levantou o público em Saquarema quando Miguel Pupo e Ítalo Ferreira entraram na água. Miguel era quem conseguiu as melhores ondas até os minutos finais, e estava se classificando para enfrentar o irmão na fase seguinte. Porém, o campeão olímpico, que mais uma vez entrou com o nome de Mano Ziul nas costas conseguiu um aéreo faltando menos de dois minutos, e a nota que precisava para se classificar: 8.17. A onda foi o que fez a diferença no somatório, que ficou igual 13.34 x 13.34.

Por fim, o líder do ranking do Mundial de Surfe foi soberano sobre Connor O’Leary (AUS), vencendo por 15.10 x 8.94. Assim como Yago Dora, que passou pelo também australiano Callum Robson por 14.17 x 7.00. A próxima chamada será amanhã (28), com as Semifinais masculinas e femininas. Entre as mulheres, somente Tatiana Weston-Webb representa o Brasil, e encara a líder do ranking, a havaiana Carissa Moore.

CONFIRA OS CONFRONTOS

Masculino:

1. Samuel Pupo x Ítalo Ferreira

2. Filipe Toledo x Yago Dora

Feminino:

1 Johanne Defay (FRA) x Gabriela Bryan (HAV)

2 Carissa Moore (HAV) x Tatiana Weston-Webb (BRA)

Foto: Ítalo Ferreira repetiu a homenagem para Mano Ziul – WSL