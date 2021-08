Brasileiro Isaquias Queiroz vence semifinal da canoagem e disputa medalha de ouro

Isaquias Queiroz venceu a segunda das duas baterias semifinais do C1 1000m. Agora ele vai disputar a final da prova às 23h53 (horário de Brasília). O brasileiro vai em busca da sua quarta medalha olímpica depois de fechar a prova em 4m05s579. Na sua bateria, outras três canoas seguiram para a final: Serghei Tarnovschi (Moldávia), Conrad Scheibner (Alemanha) e Pengfei Zheng (China). O atual bicampeão olímpica da prova, o alemão Sebastian Brendel, foi apenas o sétimo e está fora da final.

Na primeira bateria, outros quatro atletas asseguraram vaga na final: Adrien Bart (França), Hao Liu (China), Martin Fuksa (Rep. Tcheca) e Fernando Dayan Enriquez (Cuba).

Isaquias Queiroz já começou forte e passou em primeiro lugar nos primeiros 250m, com 57s47. Na primeira metade, nos 500m, com 1m58s79, ele manteve a liderança. Nos 750m, o brasileiro seguiu na frente com 3m01s93. E fechou os 1000m vencendo com 4m05s579.