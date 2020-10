Brasileiro: em crise, Botafogo encara Palmeiras no Nilton Santos

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (7) vivendo momentos diferentes no Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30 (horário de Brasília) pela 14ª rodada da competição. Os botafoguenses são os vice-lanternas, com 12 pontos, já os palmeirenses aparecem no G4, na terceira posição, com 22.

A equipe alvinegra vem chamando a atenção no Brasileirão por causa do número de empates. Em 13 jogos disputados pelos cariocas, nove terminaram em igualdade. Na última partida, no domingo (4), não foi diferente, os alvinegros ficaram no 1 a 1 no clássico com o Fluminense. A partida marcou a estreia do treinador Bruno Lazaroni, substituto de Paulo Autuori, que deixou o clube na última quinta-feira (1).

Curiosamente, a única vitória no campeonato foi para o líder Atlético-MG. Em casa, o Botafogo venceu o Galo por 2 a 1 em jogo válido pela quarta rodada.