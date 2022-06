“Brasileiro é contra uso de armas porque elas são caras”, diz especialista

Especialistas falam que é preciso ter um preparo psicológico para ter o armamento

Em recente pesquisa do Datafolha, 72% dos brasileiros não contra o uso de armas. Mas não por falta de desejo e sim porque elas são caras. É o que diz Erivelton Lopes, especialista em Segurança Pública (UFF),que aponta a crise econômica e os altos preços as razões que levam o brasileiro ser contrário as armas.

“Uma arma de fogo não é tão acessível. A mais barata do mercado brasileiro está em torno de R $3.000,00, sem falar nos gastos com documentos, cursos e munições”, diz o especialista.

Especialista em segurança pública, Erivelton Lopes, comenta que não é qualquer pessoa que pode ter a arma Foto Divulgação

Em sua cruzada desde o dia da posse, o presidente Jair Bolsonaro (PL) prega que “povo armado jamais será escravizado”, o que anima a indústria bélica e a “bancada da bala” no Congresso Nacional. Só que a pesquisa revelou que cerca de 72% dos brasileiros discordam são contra armamentos.

O especialista da UFF acha que se fosse liberado o porte de armas, elas não seriam distribuídas gratuitamente à população como crédito social. É preciso ter preparo psicológico para portar o armamento.

“Os cidadãos que têm condições de adquirir armas de fogo para proteger a sua família e o seu patrimônio são avaliados e qualificados para portar uma arma, então, isso traz segurança social sem dúvidas. Mas não podemos achar que qualquer pessoa sem condições psicológicas ou técnicas pode ter uma arma.”

De acordo com o Datafolha, aqueles que são a favor do uso do armamento para a segurança pessoal, são os homens com 32% e famílias com renda maior de dez salários mínimos, 37%.

Para o cientista político Marco San “não é uma questão se libera ou não a arma, é a questão do direito. Então, eu sou a favor que o cidadão tenha o direito dele. Se em algum momento, ele achar necessário portar uma arma, ele deve. Mas é claro, passando naturalmente por todos os testes psicológicos, domínio de arma, todos os cuidados necessários, porque isso é previsto em lei”, diz o cientista político.

Cientista político Marco San diz ser a favor do direito da arma Foto Divulgação

Marco diz ainda que “está mais do que provado no mundo todo, que a arma na mão de pessoas sem possibilidade, sem conhecimento técnico de uso, é ruim para elas. Não conheço estatísticas séries que provem que as armas, de forma indiscriminada na mão da população gere segurança”.

O Datafolha informa que, para a realização da pesquisa, foram ouvidas 2.556 pessoas de 181 cidades do Brasil, entre os dias 25 e 26 de maio de 2022.