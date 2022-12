Brasileiro chega em quarto lugar na São Silvestre

Andrew Rotich Kwemoi, de Uganda, venceu hoje a prova masculina

Andrew Rotich Kwemoi, de Uganda, liderou a prova do início ao fim e venceu a corrida São Silvestre 2022, para homens, hoje (31), em São Paulo. Ele fez o tempo de 44 minutos e 43 segundos.

Joseph Panga, da Tanzânia, terminou na segunda posição, com 45min17. Maxwell Kortek Rotich, de Uganda, ficou na terceira colocação, perfazendo o tempo de 45min42.



O melhor brasileiro na prova foi Fabio Jesus Correia, que ficou em quarto lugar. Ele, que encerrou a prova sob forte emoção, cruzou a linha de chegada fazendo 46 minutos e 13 segundos, poucos segundos na frente do quinto colocado, Moses Kibet: 46 minutos e 15 segundos.



O Brasil também chegou ao pódio da São Silvestre na prova feminina. A brasileira Jenifer Nascimento cruzou a linha de chegada na quarta posição, fazendo o tempo de 54 minutos e 2 segundos. A corrida foi vencida pela queniana Catherine Reline, que também liderou de ponta a ponta, fechando a prova em 49 minutos e 39 segundos.

Cadeirantes

Entre os cadeirantes, a vitória foi do brasileiro Carlos Antonio Guedes do Nascimento.

Ele terminou a São Silvestre registrando o tempo de 54 minutos e 17 segundos . Na segundacolocação, Givaldo Augusto dos Santos fez o tempo de 1 hora, seis minutos e 22 segundos. O terceiro lugar foi alcançado por Daniel Silva Nascimento, com o tempo de 1 hora, 13 minutos e 24 segundos.

Queniana Catherine Reline vence corrida de São Silvestre

Brasileira Jenifer Nascimento ficou em quarto lugar

A queniana Catherine Reline não permitiu que ninguém a ameaçasse. De ponta a ponta e sem avistar quaisquer adversárias pelo caminho, ela venceu a prova feminina da corrida de São Silvestre, em São Paulo.

Ela terminou a corrida com o tempo de 49min39, mas sem bater o recorde da prova: em 2018, a queniana Brigid kosgel fez o tempo de 48min54.

Hoje, na segunda colocação ficou a etíope Wude Yimer, que já havia terminado a São Silvestre na quarta colocação em 2017. Ela fez o tempo de 50 min01.



Em terceiro lugar, chegou a também etíope Kebebush Yisma, com 52min57.



A melhor brasileira foi Jenifer Nascimento, que cruzou a linha de chegada em quarto lugar, com o tempo de 54min02. Foi a segunda vez consecutiva em que ela chegou a um pódio na São Silvestre.

Fechando o pódio feminino, a atleta Tadesu Tafa Weka chegou na quinta posição com 54min24.

Homenagem a Pelé

Jenifer do Nascimento Silva fez história mais uma vez na São Silvestre. Pelo segundo ano consecutivo, a atleta chegou ao pódio da tradicional corrida de rua de São Paulo: desta vez, com um quarto lugar. Foi o melhor resultado obtido por uma brasileira nesta prova. Depois de subir ao pódio para receber o prêmio, a corredora prestou uma homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que morreu, aos 82 anos, no último dia 29.

“Infelizmente não tive o prazer de ver o Pelé jogar. Mas, nos últimos dias, eu vi muitas homenagens feitas a ele. Sem sombra de dúvida, é um atleta que nos inspira e nos motiva pela história que ele teve no esporte. Com certeza ele fez com que o esporte no Brasil crescesse muito e ele foi um dos atletas mais conhecidos no mundo. Então, para a gente, ele é uma referência”, disse a atleta brasileira, em entrevista coletiva concedida logo após o término da corrida. “Acredito que todos os atletas vão levar na memória o que ele representou para o país”, acrescentou ela.