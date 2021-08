Brasileiras chegam à primeira final do skate park em Jogos Olímpicos

Na estreia do skate park nos Jogos Olímpicos, as brasileiras Dora Varella e Yndiara Asp se classificaram para a final e terminaram nas sétima e oitava posições, respectivamente. Dora marcou 40.42, e Yndiara, 37.34. O ouro ficou com a japonesa Sakura Yosozumi (60.09), seguida pela companheira de equipe, Kokona Hiraki (59.04), com a prata, e pela britânica Sky Brown (56.47), com o bronze.

A classificatória começou na manhã desta quarta-feira, 4, no Japão (noite de terça no Brasil) com boas apresentações das brasileiras Dora Varella, que é bicampeã pan-americana, e Yndiara Asp, vice-campeã mundial em 2018, que se classificaram para a disputa de medalhas. Isadora Pacheco ficou em décimo lugar e não seguiu para a final.

“Foram as voltas mais iradas da minha vida. Foi uma sensação muito louca. Antes da competição eu tentei focar na respiração para ficar mais tranquila, mas mesmo assim a ansiedade bateu. Fui com tudo mesmo e consegui acertar minha primeira volta, que me deu um baita alívio. A última manobra mesmo eu nem tinha treinado. Foi o melhor dia da minha vida”, disse Dora que ficou em sétimo na final.

“Vimos que o nível está muito alto e agora vamos treinar muito para conseguir superar as manobras que as finalistas fizeram. Queremos elevar mais ainda o nível do skate. Bora para a próxima”, contou a Isadora já focando nos Jogos de Paris 2024.

Nesta quinta-feira, 5, a partir das 9h (21h de quarta no Brasil), entra na pista a equipe masculina de park com Luiz Francisco e Pedro Barros. Assim como no street, o park conta com 20 skatistas por categoria (feminino e masculino) e as disputas serão divididas em preliminares e final (com os 8 melhores), com as duas fases acontecendo no mesmo dia.

Miriam Jeske/COB