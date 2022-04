Brasileirão tem jogo de Corinthians e Avai na Neo Química Arena

Vitoriosos na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Avaí se enfrentam neste sábado (16) pela segunda rodada da competição. O duelo será a partir das 19h (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os anfitriões, comandados pelo técnico português Vítor Pereira, têm o desfalque do lateral direito Fagner, que cumpre suspensão (remanescente do Brasileirão 2021). Disputam a posição João Pedro e o recém-contratado Rafael Ramos, de 27 anos, que defendia o Santa Clara (Portugal).

Após conquistar o acesso à Série A no último ano, o Avaí volta disposto a permanecer na elite do futebol brasileiro. Para tanto, contratou sete jogadores para reforçar o elenco na competição. Os últimos a chegarem ao Leão da Ilha foram o meia Jean Pierre, ex-Grêmio, e o atacante Willian Potker, ex Inter e Cruzeiro. Para a partida desta noite, o técnico Eduardo Barroca prega um time equilibrado nas ações ofensivas e defensivas.