Brasileirão de basquete terá início em março com participação de cariocas

Faltando um mês para o começo do Brasileirão masculino adulto 2022, a CBB divulga a tabela da conferência que terá Basket Osasco-SP, Memorial/FUPES/Santos-SP, AEGB/Vila Nova-GO, Praia Clube/Gabarito/Unimed-MG, São José dos Campos Basketball-SP. O Rio de Janeiro estará representado pelo Botafogo e Sodiê Salgados/Mesquita/LSB-RJ. A bola sobe para essa conferência no dia 6 de março, com sede em Osasco-SP e São José dos Campos-SP.

A primeira conferência terá Brusque/FME/Aradefe, APAB Blumenau, AZ Basquete Araraquara, Clube Tatuí, Liga Sorocabana, ADRM Maringá e Coritiba Monsters/Grupo Barigui/Thalia.

Pelo formato de disputa, as equipes jogam dentro das suas conferências, em turno e returno, avançando depois para o mata-mata de quartas de final e finalmente ao Final Four, quando as quatro melhores equipes disputam as semifinais e a final em jogo único para definir o campeão do Brasileirão 2022. A sede do Final Four será definida posteriormente, através de critérios estabelecidos pela CBB e direção do Brasileirão. A divulgação da tabela oficial será via site da CBB, em breve.

Mantendo as ações da última temporada, o Brasileirão 2022 irá homenagear figuras importantes do basquete brasileiro, ídolos que ajudaram a construir o que somos hoje. Os nomes que batizarão as conferências, assim como o troféu de MVP, de melhor técnico e árbitros, serão anunciados durante o mês de janeiro de 2022.

Nesta próxima temporada, a competição usará também a hashtag #BasqueteParaTodos, numa referência ao modelo de inclusão do Brasileirão, possibilitando que mais equipes possam participar do basquete profissional nacional através de um torneio em molde que desonera as equipes e com entregas de grande potencial como um Final Four com entretenimento, música e premiação.

O torneio também terá rígido protocolo sanitário contra a COVID-19 e cumprirá todas as solicitações e diretrizes das cidades que sediarão as etapas.