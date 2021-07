Brasilândia, em São Gonçalo, ganha obra de pavimentação

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, segue com obras em diversos pontos da cidade para melhorar a qualidade de vida da população. Equipes avançaram com intervenções de drenagem e pavimentação na Rua João Silvares, no bairro Brasilândia.

A obra, realizada com concreto usinado, tem o objetivo de solucionar um problema crônico que os moradores da localidade enfrentavam com a falta de asfalto. A obra deve ser entregue nos próximos dias.



“Quando entregarmos a obra, os moradores do bairro não vão precisar ficar pisando em lama após um dia de chuva. Estamos trabalhando para devolver a dignidade ao gonçalense”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza.