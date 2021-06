Brasil vence Polônia de virada e conquista Liga das Nações de vôlei pela 1ª vez

A Seleção Brasileira Masculina de vôlei venceu a Polônia de virada, por 3 sets a 1, na final da Liga das Nações, ocorrida neste domingo em Rimini, na Itália. O Brasil superou o adversário com parciais de 22/25, 25/23, 25/16 e 25/14 e conquistou o título pela primeira vez na história.

A vitória credencia a seleção como uma das favoritas ao ouro olímpico. Além disso, o título marcou a quebra de dois tabus. O primeiro é que a seleção bateu a Polônia após ser vice para o adversário em duas ocasiões, na final da antiga Liga Mundial de 2014 e no Mundial de Vôlei de 2018. E o outro tabu quebrado é que esse é o primeiro título mundial conquistado após Renan Del Zotto assumir o lugar de Bernadinho, que deixou o comando pouco depois da conquista do ouro no Rio em 2016.

Maior campeão da história da Liga Mundial, competição que antecedeu a criação da nova Liga, com nove títulos, o Brasil retoma o topo. O último título havia sido em 2010. Desde que a competição mudou de nome, a seleção jamais tinha chegado sequer ao pódio, ficando em quarto lugar em 2018 e 2019. No ano passado não houve a competição por causa da pandemia.