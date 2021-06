Brasil vence Itália e está na semifinal da Liga das Nações de vôlei

Brasileiros superaram italianos por 3 sets a 1, em Rimini, na Itália. Ponteiro Lucarelli foi o maior pontuador do confronto, com 21 acertos

Na partida que marcou a estreia do central Lucão na Liga das Nações, a seleção brasileira masculina de vôlei garantiu um lugar na semifinal. Nesta segunda-feira (21.06), o Brasil passou pela Itália por 3 sets a 1 (25/19, 32/20, 22/25 e 25/20), em Rimini, na Itália. Com o resultado, o time verde e amarelo confirmou um lugar na fase de decisiva com duas rodadas de antecedência.

Na classificação geral, o Brasil aparece na liderança isolada, com 35 pontos (12 vitórias e uma derrota). O time verde e amarelo voltará à quadra às 14h30 desta terça-feira (22.06) contra a Alemanha. O SporTV 2 transmitirá ao vivo.

O ponteiro Lucarelli foi o maior pontuador do confronto contra a Itália, com 21 acertos. O atacante Leal também se destacou, com 20 pontos.

Lucarelli no ataque (Divulgação/FIVB)

O central Lucão, que fez seu primeiro jogo nessa edição da Liga das Nações, comentou sobre a estreia e a vitória dos brasileiros contra a Itália.

Lucão (16) durante partida contra Itália (Divulgação/FIVB)

“Estou feliz de ter voltado. Tinha muito tempo que não jogava uma partida oficial e é bom saber que o grupo cresce em momentos difíceis como tivemos na partida de hoje. Sentimos algumas dificuldades, principalmente na transição de contra-ataques, começamos errando muito saques, mas conseguirmos nos recuperar e apresentamos um bom voleibol. Agora vamos com tudo jogar essa fase final”, disse Lucão.

O Brasil luta por um título inédito. Na última edição do campeonato, em 2019, os brasileiros terminaram em quarto lugar.

TABELA DE JOGOS

MASCULINO

(primeira rodada)

28.05 – Brasil 3 x 0 Argentina – 16h (31/29, 26/24 e 25/16)

29.05 – Brasil 3 x 0 Estados Unidos – 16h (25/22, 25/23 e 25/19)

30.05 – Brasil 3 x 1 Canadá – 13h (25/17, 25/20, 22/25 e 27/25)

(segunda rodada)

03.06 – Brasil 0 x 3 França – 10h (37/39, 18/25 e 28/30)

04.06 – Brasil 3 x 0 Japão – 8h (25/20, 25/16 e 25/20)

05.06 – Brasil 3 x 1 Sérvia – 10h (23/25, 25/23, 25/15 e 25/22)

(terceira rodada)

09.06 – Brasil 3 x 0 Holanda – 16h (25/19, 25/22 e 27/25)

10.06 – Brasil 3 x 0 Bulgária – 13h (25/16, 25/22e 25/12)

11.06 – Brasil 3 x 0 Polônia – 16h (25/17, 28/26 e 25/19)

(quarta rodada)

15.06 – Brasil 3 x 2 Eslovênia – 14h30 (15/25, 25/22, 19/25, 25/13 e 15/12)

16.06 – Brasil 3 x 1 Irã – 16h (25/19, 23/25, 25/19 e 25/21)

17.06 – Brasil 3 x 0 Austrália – 10h (25/17, 25/22 e 25/12)

(quinta rodada)

21.06 – Brasil 3 x 1 Itália – 11h30 (25/19, 32/30, 22/25 e 25/20)

22.06 – Brasil x Alemanha – 14h30 (SporTV 2)

23.06 – Brasil x Rússia – 16h (SporTV 2)