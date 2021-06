Brasil vence a Venezuela por 3 a 0 na estreia da Copa América

Com muita facilidade e sem sofrer qualquer susto, a Seleção Brasileira ganhou da Venezuela por 3 a 0 na partida que marcou a estreia dos dois times na Copa América. Os gols foram marcados pelo zagueiro Marquinhos, no primeiro tempo. e pelos atacantes Neymar, de pênalti, e Gabriel Barbosa na segunda etapa. A partida foi realizada no Estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal.

Sem 12 jogadores no elenco por causa da Covid-19, a Venezuela jogava com a proposta do contra-ataque. Mas a superioridade técnica do Brasil era visível. Em cruzamento da direita, Marquinhos ajeitou de barriga e, mesmo empurrado por um adversário, tocou de calcanhar. A bola passou entre as pernas do zagueiro venezuelano e tirou o goleiro da jogada.

No segundo tempo, o Brasil era mais agudo nos ataques, mas a seleção venezuelana conseguia se defender bem. Até que o lateral-direito Danilo sofreu um pênalti. Neymar cobrou deslocando o goleiro e ampliou a vantagem. Foi o 67º gol dele com a Amarelinha, ficando a apenas 10 gols atrás de Pelé.

E no final da partida, Neymar cruzou bola pela esquerda e Gabigol apenas empurrou para o fundo das redes, dando números finais ao duelo.

O próximo jogo do Brasil será contra o Peru no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na quinta-feira às 21 horas.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF