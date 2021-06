Brasil vence a Colômbia e garante primeiro lugar do grupo B da Copa América

Virada nos acréscimos, primeiro lugar garantido e 100% de aproveitamento mantido! Na noite desta quarta-feira (23), em duelo disputado no Nilton Santos, a Seleção Brasileira enfrentou a Colômbia, pela quarta rodada da Copa América, e de virada sacramentou a vitória por 2 a 1 nos minutos finais da partida.

Com o resultado, a Canarinho chegou aos nove pontos em três jogos e não pode mais ser alcançada pelos adversários do Grupo B. O Brasil agora encara o Equador, no próximo domingo, às 18h, em Goiânia. Além dos 100% de aproveitamento na competição, a Seleção Brasileira chegou ao décimo triunfo consecutivo estabelecido a melhor sequência sob comando do técnico Tite.

O Brasil começou o duelo tentando impor seu ritmo de jogo, mas viu a Colômbia abrir o placar aos dez minutos, em belo gol de bicicleta de Luis Díaz. Pela primeira vez em desvantagem na Copa América, a Canarinho manteve o controle da posse de bola, mas teve dificuldades para furar a marcação adversária. Quando conseguiu achar os espaços no ataque, a Seleção Brasileira assustou principalmente com Richarlison.

Aos 20, o atacante obrigou Ospina a fazer a primeira defesa. Na sequência, Danilo fez o cruzamento, Neymar cabeceou para o meio da área e o camisa 7 tentou o desvio, mas mandou por cima do gol. Enquanto, aos 41, Richarlison recebeu de Gabriel Jesus, arriscou o chute, mas viu a bola desviar no meio do caminho e sair pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Brasil foi para cima em busca do empate. Aos sete minutos, após boa troca de passes, Gabriel Jesus recebeu na entrada da área e bateu para fora. No minuto seguinte, Thiago Silva fez o lançamento para Neymar, que se esticou todo para finalizar e não conseguiu colocar força no arremate.

Sem deixar o campo de ataque, a Canarinho seguiu pressionando. Na marca dos 11, o camisa 10 da Seleção chegou de novo, dessa vez arriscando de fora da área, mas mandou rente à meta colombiana. Danilo, aos 17, também assustou para a equipe brasileira. E, aos 20, Firmino deu ótimo passe para Neymar, o atacante limpou o goleiro e carimbou a trave.

Já aos 32 minutos, a insistência da Seleção Brasileira foi enfim recompensada em cabeçada certeira de Firmino, que aproveitou cruzamento de Renan Lodi para deixar tudo igual no Nilton Santos. E quando o empate parecia permanecer no marcador, Neymar cobrou escanteio na medida para Casemiro virar o jogo e garantir a vitória brasileira, aos 55 minutos, por 2 a 1.