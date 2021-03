Brasil ultrapassa média de 2 mil mortos

O país atingiu ontem 284.775 óbitos em decorrência da covid-19,depois de registrar 2.648 mortes em 24h. Outra marca que atingiu recorde é a mais alta média diária de óbitos causados pela doença. Pelo 19º dia consecutivo, a média foi de 2.017.



Ainda de acordo com o Conass, em apenas 24 horas, o país também registrou 90.303 novos casos, e, ao todo, conta com 11.693.838 infecções provocados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). A média móvel de casos é de 70.219.

Na lista de estados com mais mortes estão São Paulo (65.519), Rio de Janeiro (34.586), Minas Gerais (21.029) e Rio Grande do Sul (15.819). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.144), Amapá (1.201), Roraima (1.261), Tocantins (1.735) e Alagoas (3.264).



Em número de casos, São Paulo também lidera (2.243.868), seguido por Minas Gerais (991.732), Paraná (775.070), Rio Grande do Sul (763.794) e Bahia (753.584).

Recordes da média móvel:

Sábado (27/02): 1.180

Domingo (28/02): 1.208

Segunda-feira (1/03): 1.223

Terça-feira (2/03): 1.274

Quarta-feira (3/03): 1.332

Quinta-feira (4/03): 1.361

Sexta-feira (5/03): 1.423

Sábado (6/03): 1.455

Domingo (7/03): 1.497

Segunda-feira (8/03): 1.540

Terça-feira (9/03): 1.572

Quarta-feira (10/03): 1.626

Quinta-feira (11/03): 1.703

Sexta-feira (12/03): 1.762

Sábado (13/03): 1.824

Domingo (14/03): 1.831

Segunda-feira (15/03): 1.841

Terça-feira (16/03): 1.976

Quarta-feira (17/03): 2.017