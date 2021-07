Brasil ultrapassa 527 mil óbitos por Covid-19

O país registrou, entre segunda-feira (5) e hoje (6) 1.787 óbitos pela Covid-19. Com isso a média móvel de mortes chegou a 1.557, uma diminuição de -19% quando comparado com 14 dias atrás. A média móvel de casos atingiu seu maior indicativo de queda, chegando a

-37% depois de registrar 62.730 casos entre segunda-feira (5) e hoje (6).

O país chegou a 527.016 óbitos e 18.854.806 casos desde o início da pandemia em março de 2020.

Outro destaque do balanço do dia é que o estado do Amazonas não registrou novas mortes em 24 horas pela primeira vez desde 1º de abril de 2020, no começo da pandemia.

O ESTADO ESTÁ CADA DIA MAIS PERTO DE 1 MILHÃO DE CASOS

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou entre segunda-feira (5) e hoje (6) 3.380 novos casos e 153 mortes. Com isso o estado chegou ao total de 970.268 casos confirmados e 56.192 óbitos por coronavírus. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,79%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 905.728 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 57.6%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 41.4%.

São Paulo também lidera entre as unidades da Federação com mais casos, com 3.809.222, seguido por Minas Gerais (1.836.198) e Paraná (1.235.914). Os estados que aparecem com menos casos são Acre (85.997), Roraima (113.758) e Amapá (118.068).