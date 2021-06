Brasil ultrapassa 510 mil óbitos

Uma semana depois de atingir os 500 mil óbitos, o Brasil chegou a 511.272 nesta sexta-feira (25) depois de registrar 1.990 mortes pela Covid-19 entre ontem(24) e hoje (25). Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.807, abaixo de 2 mil pelo quarto dia seguido.

De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril.

Já o número de casos chegou a 18.322.757 desde o começo da pandemia, depois que foram registrados 79.366 casos positivos entre quinta-feira (24) e sexta-feira (25). A média móvel nos últimos 7 dias foi de 74.369 novos diagnósticos por dia.

Estado do Rio passa dos 55 mil óbitos por Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, entre quinta-feira (24) e sexta-feira (25), 3.954 novos casos e 159 mortes, o que levou o estado a um total de 949.196 casos confirmados e 55.007 óbitos por coronavírus. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,80%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 883.613 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 57,6%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 41,1%.

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (125.378), seguido por Rio de Janeiro (55.007), Minas Gerais (45.498), Rio Grande do Sul (31.000) e Paraná (30.381). Já na parte de baixo da lista, com menos vidas perdidas para a pandemia, estão Roraima (1.727), Acre (1.736), Amapá (1.820), Tocantins (3.159) e Alagoas (5.239).