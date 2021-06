Brasil ultrapassa 490 mil óbitos por Covid-19

O Brasil chegou hoje a 491.164 óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020. Entre segunda-feira (14) e hoje (15) foram 2.760 mortes, o maior número em um único dia no último mês. O registro mais alto anterior a hoje havia sido em 5 de maio, quando foram registrados 2.791 óbitos. Durante o mês de junho, o maior número havia sido 2.693, no último dia 8.

Os sistemas de saúde registraram hoje 88.992 novos casos de coronavírus. Com isso, o total de diagnósticos positivos da doença desde o início da pandemia é de 17.543.853.

Sete estados reportaram mais de cem mortes em decorrência da covid-19 entre segunda-feira (14) e hoje (15). A soma do total de óbitos destes locais (2.156) representa mais do que a metade do total de mortes no país:

São Paulo – 897

Paraná – 340

Ceará – 239

Rio de Janeiro – 227

Rio Grande do Sul – 201

Goiás – 150

Bahia – 102

Estado do Rio está cada vez mais próximo de 1 milhão de casos

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, entre segunda-feira (14) e hoje (15), 4.341 novos casos e 227 mortes, chegando a um total de 913.682 casos confirmados e 53.242 óbitos por coronavírus no estado. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,83%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 849.578 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 69,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 45,4%.