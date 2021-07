Brasil tropeça pela primeira vez no handebol feminino e perde para a Espanha

Após vencer as húngaras e empatar com as russas, atuais campeãs olímpicas, a seleção feminina de handebol conheceu sua primeira derrota nos Jogos Olímpicos de Tóquio: 27 x 23 para a Espanha. A artilheira da equipe na partida foi Bruna de Paula, que marcou oito gols.

“Não é o meu objetivo ser o destaque, mas sei que posso dar o meu melhor quando o time precisa de mim”, explica a armadora direita, que ainda fez uma análise sobre a atuação da equipe como um todo: “Acabamos o primeiro tempo com o jogo empatado, mas pecamos em alguns momentos na defesa e, nos momentos decisivos, na finalização. Acho que isso talvez não tenha nos levado à vitória. Mas a competição continua e temos muito pela frente”, disse a armadora direita da seleção.

A seleção chegou a comandar o placar no início da partida e viu o primeiro tempo terminar 13 x 13. Porém, no início da segunda etapa, as espanholas fizeram cinco gols e abriram vantagem. As comandadas de Jorge Dueñas ainda tentaram reagir e tiveram a chance de empatar quando o placar indicava 21 x 20.

Ainda sem o fechamento da rodada, o Brasil está em terceiro lugar no Grupo B, atrás de Suécia e Espanha. As suecas, por sinal, são as próximas adversárias. O jogo está marcado para sexta-feira, dia 31, às 16h15 (4h15, horário de Brasília).