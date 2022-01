Brasil terá seis mudanças contra o Paraguai

O técnico Tite definiu a formação titular da seleção brasileira para o confronto desta terça-feira, em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão contra o Paraguai.

O time será: Ederson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Teles; Fabinho, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho; Vinicius Jr, Mateus Cunha e Rafinha.

Com relação ao time que empatou com o Equador, foram feitas seis alterações, a começar pelo gol. Alisson saiu para dar lugar a Ederson. Na defesa, três mudanças: Dani Alves, no lugar de Emerson (expulso); Marquinhos, no lugar de Militar (suspenso); e Alex Teles no lugar de Alex Sandro (testou positivo para Covid-19).

No meio campo, a mudança também foi tática. Ao invés de jogar com dois volantes (Casemiro e Fred), Tite vai jogar apenas com Fabinho mais recuado, fazendo a opção por manter Coutinho e entrar com Lucas Paquetá

O único setor que não sofreu alterações foi o ataque, sendo mantido o trio ofensivo Rafinha, Mateus Cunha, e Vinicius Jr.

O treinamento iniciou com tempo nublado, mas prosseguiu sob intensa chuva. A previsão para o jogo é de tempo nublado.

Confira como foi o treino de hoje: